مسؤول برلماني : الولايات المتحدة متواجدة في الخليج الفارسي للدفاع عن نيويورك

وأضاف "حاجي بابائي"، في تصريح مساء الأحد خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة لرستان (جنوب غربي البلاد) : إن التفكير في حماية إيران صحيح ولكنه غير كاف، لأن صون إيران والإسلام يتطلب بان نكون اقوياء على الصعيد العالمي.

وأكد هذا النائب في البرلمان الايراني : إننا نعمل في أنحاء العالم من أجل شعبنا ومجد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مشددا بأن الولايات المتحدة تتواجد في الخليج الفارسي بهدف الدفاع عن نيويورك، ولولا ذلك لكانت قد خسرت نيويورك، وفي المقابل نحن أيضًا نضرب العدو بصواريخنا على بعد ألفي كيلومتر لحماية أمن طهران وإيران.

كما حذر بشان محاولات امريكا للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط؛ مبينا أن هذا الكيان يخشى من انتشار خطاب الثورة الإسلامية على الصعيد العالمي، وعليه فهو يلجا الى التضليل والتشويه لسمعتها.

ومضى حاجي بابائي الى القول : إيران تمكنت من تعزيز مكانتها في العالم، وأطلقت مئتي صاروخ على "إسرائيل"، وهو ما لا تجرؤ عليه القوى العظمى.

وأكمل نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي : نحن من يحدد توقيت ومكان وطريقة تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3"، وليس العدو الذي يحاول الضغط على الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

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