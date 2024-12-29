إطلاق صواريخ من شمالي قطاع غزة في اتجاه الأراضي المحتلة لليوم الثاني على التوالي

واوردت الميادين عن "قناة 13" الإسرائيلية، ان مراسلها افاد بوقوع أضرار في كيبوتس "نير عام" في غلاف غزة عقب سقوط صواريخ.

وقال مراسل إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، إنّه "مرة أخرى، تم إطلاق الصواريخ من غزة من منطقة بيت حانون، على بعد مئات الأمتار فقط من المنطقة التي تعمل فيها قواتنا من لواء ناحال".

وأُطلق صاروخان يوم أمس السبت، من شمالي قطاع غزة، تحديداً من بيت حانون في تجاه مستوطنات القدس المحتلّ وذلك بعد نحو السنة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي وصفت الحدث بالأمر "المدهش والاستثنائي".

واكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، انّ الصواريخ التي أُطلقت مساء الاحد من بيت حانون كانت على بُعد 300 متر فقط من قوات "الجيش" الإسرائيلي المتوغلة في المنطقة.

انتهى ** 2342