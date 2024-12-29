٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85704572
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إطلاق صواريخ من شمالي قطاع غزة في اتجاه الأراضي المحتلة لليوم الثاني على التوالي

٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ ص
رمز الخبر: 85704572
إطلاق صواريخ من شمالي قطاع غزة في اتجاه الأراضي المحتلة لليوم الثاني على التوالي

طهران / 30 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنّه "تم إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة في اتجاه سديروت"، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار بعد ظهر الأحد، في مستوطنتَي "سديروت" و"نير عام" في غلاف غزة.

واوردت الميادين عن "قناة 13" الإسرائيلية، ان مراسلها افاد بوقوع أضرار في كيبوتس "نير عام" في غلاف غزة عقب سقوط صواريخ.

وقال مراسل إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، إنّه "مرة أخرى، تم إطلاق الصواريخ من غزة من منطقة بيت حانون، على بعد مئات الأمتار فقط من المنطقة التي تعمل فيها قواتنا من لواء ناحال".

وأُطلق صاروخان يوم أمس السبت، من شمالي قطاع غزة، تحديداً من بيت حانون في تجاه مستوطنات القدس المحتلّ وذلك بعد نحو السنة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي وصفت الحدث بالأمر "المدهش والاستثنائي".

واكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، انّ الصواريخ التي أُطلقت مساء الاحد من بيت حانون كانت على بُعد 300 متر فقط من قوات "الجيش" الإسرائيلي المتوغلة في المنطقة.

انتهى ** 2342

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