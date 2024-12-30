كبير أساقفة الأرمن في محافظة أذربيجان الغربية: التعايش الودي بين المسيحيين والمسلمين في ايران مثالي

وأضاف كبير الأساقفة غريغور تشيفتشيان مساء الأحد خلال اجتماعه مع محافظ أذربيجان الغربية، في الاشارة الى حضوره في ايران منذ 13 عاما: لقد عشنا مع المواطنين المسلمين سنوات طويلة وكنا دائمًا معًا.

واشار الى الدفاع عن حقوق المظلومين في العالم وتابع: أننا نقول كلمتنا إلى جانب إخواننا المسلمين حيثما كان ذلك ضروريا وندافع عن المظلومين في العالم.

وذكر كبير أساقفة طائفة الأرمن في محافظة أذربيجان الغربية أن "الكنيسة هي أقدس مكان بالنسبة لنا" وأضاف: هناك كنائس تاريخية في هذه المحافظة، من بينها كنيسة تشالداران وهي الكنيسة الأكثر تاريخية، وياتي اليها الآلاف من بلدان مختلفة كل عام حيث يقيمون فيها احتفالاتهم الدينية.

كما هنأ المطران تشيفتشيان، رضا رحماني لتعيينه محافظا جديدا لأذربيجان الغربية وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته.

بدوره أشار ماجنويانيانس، وهو والد شهيد وأحد نشطاء القطاع الاقتصادي في محافظة أذربيجان الغربية، إلى التعايش المترافق مع الود والاحترام بين المواطنين المسيحيين والمسلمين وقال: نكنّ احتراما كبيرا لمناسبات بعضنا البعض، وكمثال على ذلك تقيم الاقليات الدينية مواكب عزاء خلال أيام محرم عند الحدود في تمرجين، مثل مواطنينا المسلمين.

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