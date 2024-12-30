رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في البلاد

وفي اجتماع الحكومة الذي عقد مساء الأحد برئاسة الدكتور بزشكيان، قدم أعضاء مجلس الوزراء تقارير عن الإجراءات وعمليات التنفيذ وسير المشاريع في المجالات المختصة بوزاراتهم.

وفي الاجتماع اكد رئيس الجمهورية ضرورة تكاتف الجميع لترشيد استهلاك الطاقة، وشدد على التعليم على الاستهلاك الأمثل في كافة الأجهزة الحكومية، فضلا عن التثقيف على الاقتصاد العام في استهلاك الطاقة في البلاد.

كما أكد على ضرورة اعتماد سياسات تحفيزية للمشتركين ذوي الاستهلاك المنخفض وفرض غرامات على المشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع وقال: في حركة خفض استهلاك الطاقة، تحظى الدوائر والمؤسسات الحكومية بالأولوية، وفي هذا الصدد، يتوجب على الوزراء ومدراء الاجهزة التنفيذية تقديم خططهم لإدارة وتقليل استهلاك الطاقة في القطاعات ذات الصلة.

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