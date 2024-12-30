٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85704603
T T
٠ Persons

سمات

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في البلاد

٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٢٣ ص
رمز الخبر: 85704603
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في البلاد

طهران / 31 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان ضرورة بذل الجهود من قبل الجميع لترشيد استهلاك الطاقة في البلاد.

وفي اجتماع الحكومة الذي عقد مساء الأحد برئاسة الدكتور بزشكيان، قدم أعضاء مجلس الوزراء تقارير عن الإجراءات وعمليات التنفيذ وسير المشاريع في المجالات المختصة بوزاراتهم.

وفي الاجتماع اكد رئيس الجمهورية ضرورة تكاتف الجميع لترشيد استهلاك الطاقة، وشدد على التعليم على الاستهلاك الأمثل في كافة الأجهزة الحكومية، فضلا عن التثقيف على الاقتصاد العام في استهلاك الطاقة في البلاد.

كما أكد على ضرورة اعتماد سياسات تحفيزية للمشتركين ذوي الاستهلاك المنخفض وفرض غرامات على المشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع وقال: في حركة خفض استهلاك الطاقة، تحظى الدوائر والمؤسسات الحكومية بالأولوية، وفي هذا الصدد، يتوجب على الوزراء ومدراء الاجهزة التنفيذية تقديم خططهم لإدارة وتقليل استهلاك الطاقة في القطاعات ذات الصلة.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .