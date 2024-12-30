اسامة حمدان: الاحتلال يماطل ويعقد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة

وأكد “حمدان”، في تصريحاتٍ إعلامية، أن الحركة قدمت أقصى درجات المرونة فيما يخص ملف الأسرى، شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل، مع ضمان الإغاثة والإعمار دون أي شروط مسبقة، مشيرًا إلى أن العبرة ليست في الرسائل الإيجابية بل في النتائج الحقيقية، في إشارة إلى موقف الإدارة الأمريكية.

وأوضح أن الحركة تواصل اتصالاتها مع الوسطاء وأطراف دولية، من بينها تركيا، لحشد موقف دولي يُلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن سكان القطاع.

وأكد “حمدان” أن الاحتلال الإسرائيلي يهاجم المستشفيات بشكل ممنهج ضمن خطة تهدف لاستئصال الوجود الفلسطيني، في ظل إبادة ومعاناة شديدة يواجهها الشعب الفلسطيني من البرد والجوع.

وأوضح حمدان أن القطاع الطبي في غزة يمثل عنوانًا لتماسك الشعب الفلسطيني وإرادته في الحياة، مشيرًا إلى أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه المتعلقة بكسر إرادة المقاومة، التي لا تزال تسطّر أروع صور البطولة رغم العدوان.

وشدد أن المشاهد التي تبثها المقاومة ما هي إلا جزء يسير من البطولات التي يقدّمها الشعب الفلسطيني يوميًا، داعيًا إلى مراجعة دور المنظومة الدولية إزاء ما يحدث من إبادة ومعاناة بحق المدنيين في قطاع غزة.

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