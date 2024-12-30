أنصار الله: نفذنا 13 عملية عسكرية ضد إسرائيل خلال 10 أيام

وسرد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد "يحيى سريع"في تقرير سلسلة العمليات التي استهدف معظمها تل أبيب بصواريخ باليستية فرط صوتية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى یوم السبت.

کما اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" في مؤتمر صحفي، بانه نفذنا عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

ولفت سريع الى ان العملية التي استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2" وحققت هدفها بنجاح".

واكد بان عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان.

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