منظمة الصحة العالمية: جهود المنظمة للحفاظ على المنظومة الصحية بغزة ذهبت هباء

وذكرت مارغريت هاريس أنه لا يجوز بأي حال الاعتداء على المستشفيات وطواقمها والمرضى، مؤكدة أنها سترسل فريقا لتقييم الاحتياجات في غزة وما ينقص المستشفيات من معدات.

ويأتي تصريح هاريس بعد يومين من الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بإحراق مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

تجدر الاشارة إلى أنه قبل يومين، أحرقت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان، بحيث نفذت غارة جوية على محيط المستشفى بعد أن اقتحمته، وفتشت الجرحى والمرضى وأجبرت 75 مريضاً ومصاباً، يعانون ظروفاً صحية صعبة، على الخروج إلى ساحته، في ظل الأجواء الباردة، من دون مراعاة الحالة الصحية الحرجة لعددٍ منهم والتي تتطلب بقاءهم متصلين بالأجهزة الطبية.

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