وزير الخارجية يلتقي نظيره العماني

ووصل وزير خارجية سلطنة عمان إلى طهران اليوم الاثنين، على رأس وفد سياسي واقتصادي، والتقى عباس عراقجي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي"، قد اعلن ان وزير خارجية سلطنة عُمان "بدر البوسعيدي" عن زيارة رسمية لوزير الخارجية العماني الى طهران.

وأوضح "بقائي"، في تصريح له امس الاحد، أن زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره "سيد عباس عراقجي"، وسيبحث الجانبان في آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون الثنائي، والتطورات الاقليمية.

وأضاف : كما سيعقد البو سعيدي، لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين رفيعي المستوى في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الى ذلك، اعلن السفير الايراني لدى سلطنة عمان "موسى فرهنك"، في وقت سابق من الامس، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية سلطنة عُمان الى طهران.

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