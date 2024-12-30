حماس تستخدم طائرة إسرائيلية مسيرة ضد قوات الاحتلال

وأعلنت "كتائب الشهيد عزالدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سيطرت على طائرة صهيونية مسيرة ثم أطلقتها باتجاه المستوطنات الصهيونية المحيطة بغزة.

وبحسب هذا التقرير، فإن الجيش الصهيوني لم يتطرق إلى هذه القضية قبل الإعلان عن هذه الحادثة لوسائل الإعلام.

واعترف المتحدث باسم الجيش الصهيوني "أفيخاي أدرعي"، بهذه الحادثة في بيان له.

وقالت "القسام" عبر حسابها في "تيليغرام" إنها استهدفت الدبابة من نوع "ميركفاه" بعبوة شديدة الانفجار.

وعقب تفجير الدبابة استهدفت مجاهدو القسام قوة الإنقاذ بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا البلد شمالي القطاع.

وقبل ذلك، أعلنت الكتائب استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية، وإسقاط طائرة مسيرة من نوع "Evo Max" في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات، وسط القطاع.

كما تمكن مقاومو القسام من إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" غرب مخيم جباليا.

أما شرق المخيم، فتمكن أحد المقاومين من إلقاء قنبلة يدوية من مسافة قريبة على مجموعة من جنود الاحتلال.

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