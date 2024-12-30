قصة للأطفال عن مظلومية أهل غزة بعنوان "الممحاة السحرية"

"الممحاة السحرية" من تأليف الكاتبة الايرانية "زهرا اخلاقي" صادرة عن منشورات جمكران، تنقل مفاهيم المقاومة والتعاطف ومحاربة الظلم للأطفال والناشئة بلغة بسيطة.

تصاوير هذه القصة المؤلفة من 24 صفحة هي من تصميم ليلى حيدري ، وقامت منشورات جمكران بطباعة ألفي نسخة عنها.

وجاء في هذه القصة ان هناك ممحاة صغيرة تستيقظ ذات صباح وترى لوحة نصف مكتملة لمحمد وفيها العديد من الجنود، فأرادت ان تفعل شيئا.

وتضيف القصة ان محمد استيقظ على صوت أمه. أمسك بقضبان النوافذ. ثم سار ونظر إلى قبة المسجد من بعيد كعادته دائما. كما رأى جدران المدرسة مدمرة. ولم ينس أبدا القصف الذي تعرضت له مدرستهم قبل أيام قليلة.

وتتابع القصة ان محمد ذهب إلى مكتبه وتفاجأ برؤية اللوحة. نظر بسعادة إلى أقلام التلوين الخاصة به. حك رأسه قليلا وفكر. ومن ثم قرّب اللوحة من وجهه وقبل قبة المسجد. ثم أزال ورقة الرسم من دفتره.

انتهى**ر.م