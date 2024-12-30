٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:١٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85705187
T T
٠ Persons

سمات

الرئیس بزشکیان: النهج الإيراني یتمثل في توسيع السلام والأمن في المنطقة

٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:١٨ م
رمز الخبر: 85705187
الرئیس بزشکیان: النهج الإيراني یتمثل في توسيع السلام والأمن في المنطقة

طهران/30 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- قال الرئيس الإيراني "مسعود بزشکیان" إن النهج العملي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو توسيع السلام والأمن في المنطقة وبين جميع الدول الإسلامية ودعا إلى تفاعل أكثر جدية بين إيران وسلطنة عمان في هذا الاتجاه.

یتبع..

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .