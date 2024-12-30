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الرئیس بزشکیان: النهج الإيراني یتمثل في توسيع السلام والأمن في المنطقة
٣٠/١٢/٢٠٢٤، ٢:١٨ م
رمز الخبر: 85705187
طهران/30 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- قال الرئيس الإيراني "مسعود بزشکیان" إن النهج العملي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو توسيع السلام والأمن في المنطقة وبين جميع الدول الإسلامية ودعا إلى تفاعل أكثر جدية بين إيران وسلطنة عمان في هذا الاتجاه.
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