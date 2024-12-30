٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٥٠ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85705284
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ملفات إخبارية

مصدر مسؤول : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 45,541 شهيدا

٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٥٠ م
رمز الخبر: 85705284
مصدر مسؤول : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 45,541 شهيدا

طهران / 30 كانون الأول/ ديسمبر/إرنا- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عبر تقريرها اليومي الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلی 45541 شهيدا و 108338 جريحا؛ منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ 451 من العدوان.

وأوضحت الوزارة أن القوات "الإسرائيلية" ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية وصل منها إلى المستشفيات 7 شهيدا و 149 جريحا.

وفي اليوم الـ 451 للعدوان على غزة، كثف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، قصفه المدفعي على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما واصل نسف مبان سكنية في محافظة الشمال حيث يمعن بإجراءات التطهير العرقي منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 خلّفت إضافة إلى الشهداء والجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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المصدر/الجزيرة

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