مصدر مسؤول : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 45,541 شهيدا

وأوضحت الوزارة أن القوات "الإسرائيلية" ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية وصل منها إلى المستشفيات 7 شهيدا و 149 جريحا.

وفي اليوم الـ 451 للعدوان على غزة، كثف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، قصفه المدفعي على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما واصل نسف مبان سكنية في محافظة الشمال حيث يمعن بإجراءات التطهير العرقي منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 خلّفت إضافة إلى الشهداء والجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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المصدر/الجزيرة