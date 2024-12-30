٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85705308
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وزير الخارجية العماني يلتقي رئيس البرلمان الايراني في طهران

٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٤٨ م
رمز الخبر: 85705308
وزير الخارجية العماني يلتقي رئيس البرلمان الايراني في طهران

طهران / 30 كانون الأول / ديسمبر / إرنا - التقى وزير خارجية سلطنة عمان "بدر الدين البوسعيدي"، الذي يزور طهران حاليا، برئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف".

وافادت ارنا، بأن وزير خارجية عمان وصل على رأس وفد اقتصادي الى طهران صباح اليوم الاثنين، وأجرى مباحثات مع رئيس البرلمان الايراني.

وتأتي زيارة البوسعيدي الى طهران، تلبية لدعوة رسمية من جانب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية "سيد عباس عراقجي".

وتباحث وزيرا خارجية ايران وعمان، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في وقت سابق من اليوم، حول القضايا الثنائية واخر التطورات الاقليمية.

ومن المتوقع أن يلتقى وزير الخارجية العماني الزائر، عددا آخرين من كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع

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