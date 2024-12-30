وزير الخارجية العماني يلتقي رئيس البرلمان الايراني في طهران

وافادت ارنا، بأن وزير خارجية عمان وصل على رأس وفد اقتصادي الى طهران صباح اليوم الاثنين، وأجرى مباحثات مع رئيس البرلمان الايراني.

وتأتي زيارة البوسعيدي الى طهران، تلبية لدعوة رسمية من جانب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية "سيد عباس عراقجي".

وتباحث وزيرا خارجية ايران وعمان، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في وقت سابق من اليوم، حول القضايا الثنائية واخر التطورات الاقليمية.

ومن المتوقع أن يلتقى وزير الخارجية العماني الزائر، عددا آخرين من كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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