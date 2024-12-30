٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٢٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85705359
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مسؤول إيراني : ايفاد نحو 100 الف معتمر ايراني الى الديار المقدسة في السعودية

٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٢٣ م
رمز الخبر: 85705359
مسؤول إيراني : ايفاد نحو 100 الف معتمر ايراني الى الديار المقدسة في السعودية

طهران / 30 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- أعلن المدير العام لمؤسسة السعادة لحج العمرة، عن ايفاد حوالي 97 ألف معتمر إيراني إلى الأراضي المقدسة في السعودية.

وقال "نصر الله فرهمند" اليوم الاثنين في اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق لبعثة قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج والزيارات الدينية، أن "ظروفا جيدة سادت رحلات العمرة، وقد تجاوز عدد المعتمرين الايرانيين إلى الأراضي المقدسة الـ 97 ألف معتمر".

وأضاف فرهمند، أن "الظروف باتت مهيأة لإيفاد قوافل الطلاب الجامعيين في رحلات العمرة، والجهود متواصلة في هذا الخصوص".

من جانبه، طالب ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والعمرة، حجة الإسلام السيد "عبد الفتاح نواب"، إجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين من أجل تسريع وتيرة إصدار التراخيص اللازمة لنقل وترخيص الأدوية الى الحجيج.

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