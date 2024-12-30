مسؤول في حزب الله لبنان : شكرًا لإيران ولكل الدول التي تريد المساعدة في إعادة الإعمار

وخلال اللقاء للإعلان عن مراحل تنفيذ حملة "وعد والتزام" لرفع آثار العدوان الصهيوني على لبنان، أشار الشيخ دعموش إلى، أنَّ "حزب الله ينهض من بين براثن حرب تدميرية ليبرهن على صدق وعده وليعلن وقوفه كما في كل استحقاق إلى جانب أهله الذين لم يتخلوا عن المقاومة".



واضاف : من راهن على أن حزب الله لن يعوض على المتضررين نقول له إن رهانه قد خاب.



وتابع هذا المسؤول في حزب الله، "نحن نثبت انتصار الإعمار على الدمار وانتصار المقاومة على العدوان، هذا الشعب يستحق أن نبذل كل الجهود لحفظ كرامته ونحن قادرون على النجاح في هذا التحدي الجديد".

واوضح قائلا، بان "هذا المشروع انطلق تحت عنوان وعد والتزام ولنقول لشعبنا إن وعد السيد نصرالله وخطط السيد صفي الدين والتزام الشيخ قاسم وسنفي بذلك".



وأكمل دعموش، "نقول شكرًا لإيران شعبًا وقيادةً وللعراق حكومةً وشعبًا ومرجعيةً ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي تريد المساعدة في إعادة الإعمار، والتمويل يجري تأمينه من أموال الشعب الإيراني الذي مد يد العون للشعب اللبناني فالشكر له والشكر للإمام الخامنئي على محبته وعاطفته تجاه لبنان".



وختم نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله لبنان : أطمئن أهلنا الشرفاء بأن أموال الإيواء والترميم يجري تأمينها بالشكل المناسب وكل حملات التشويش لن تؤثر على ثقة شعبنا بمقاومته".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / المنار