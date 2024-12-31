مقتل 7 عناصر من تنظيم داعش الارهابي بين صلاح الدين وكركوك وديالى

وذكرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب أنها دمرت بعملية نوعية 22 مضافة و5 أنفاق وعثرت على مواد متفجرة وأحزمة ناسفة.

وكانت مصادر أمنية أفادت باندلاع اشتباكات بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ومسلحي "داعش" خلال عملية أمنية نفذها الجهاز في جبال حمرين من جهة كركوك ضد التنظيم ما أدى الى استشهاد أحد عناصر الأمن.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان إن قواته نفذت عملية أمنية في جبال حمرين بعد معلومات دقيقة بوجود عناصر "داعش" في المنطقة وخلال العملية وقعت اشتباكات مع مسلحي التنظيم الإرهابي ما أسفر عن استشهاد الجندي مهدي حامد من جهاز مكافحة الإرهاب - فوج كركوك.

وتهدف القوات العراقية للقضاء على جميع فلول "داعش" وسد الثغرات في المناطق التي تشهد خروقات أمنية بين الفينة والأخرى.

انتهى ** 2342