القوات المسلحة اليمنية تدكّ "إسرائيل" بعدة صواريخ باليستية

وافادت الميادين نقلا عن الاعلام الاسرائيلي انه إثر ذلك، توقفت حركة الملاحة في مطار "بن غوريون"، وتوجهت الطائرات بعيداً عنه، عقب إطلاق الصواريخ من اليمن.

وفي حين زعم جيش الاحتلال اعتراض الصواريخ من اليمن، إلا أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أشارت، في تقرير أولي، إلى أنّ "شظية كبيرة من الصاروخ الباليستي الذي أُطلق، سقطت على الطريق في حي رامات في تل أبيب".

وقالت منصة إعلامية إسرائيلية، تعقيباً على ذلك، إنّه "عندما يقول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنّ الصاروخ اعتُرض خارج حدود إسرائيل، فإمّا أنّه يكذب وإمّا أنّه يحرّف الواقع".

تجدر الإشارة إلى أنّ الصواريخ اليمنية أتت مباشرةً، بعد عدوان أميركي - بريطاني استهدف مديرية التحيتا جنوبي الحديدة غربي البلاد.

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