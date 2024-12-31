٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85705668
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جيش الاحتلال يقرّ بمقتل عريف وإصابة 9 آخرين في معارك شمالي قطاع غزة

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٣٤ ص
رمز الخبر: 85705668
جيش الاحتلال يقرّ بمقتل عريف وإصابة 9 آخرين في معارك شمالي قطاع غزة

طهران / 31 كانون الاول /ديسمبر/ارنا- أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بمقتل العريف أوريئيل بيرتس، من كتيبة "نيتساح يهودا"، التابعة للواء "كفير"، في شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة آخرين. 

وفي تفاصيل الحادثة، فإنّ قوة تموضعت في مبنى من ثلاث طبقات، فتعرّض جندي لنيران قنّاص، ثم أُطلق صاروخان مضادّان للدروع، ضد الطاقم الذي كان يعالج الجندي، تزامناً مع إطلاق نيران أسلحة رشاشة.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ المجموع الكلي للحادثة هو قتيل من كتيبة "نيتساح يهودا"، و9 جرحى، جروح 3 منهم بالغة. 

وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، أقرّ الناطق باسم جيش الاحتلال بإصابة ضابط في كتيبة "تسبار" في لواء "غفعاتي"، اول أمس الأحد، إصابةً خطرة، في إحدى معارك شمالي قطاع غزة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ 40 جندياً من "الجيش" قُتلوا في العملية المستمرة في جباليا، منذ شهر ونصف شهر. 

يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة في قطاع غزة، على الرغم من العدوان والحصار المستمرّين منذ أكثر من عام.

انتهى ** 2342

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