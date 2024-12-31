جيش الاحتلال يقرّ بمقتل عريف وإصابة 9 آخرين في معارك شمالي قطاع غزة

وفي تفاصيل الحادثة، فإنّ قوة تموضعت في مبنى من ثلاث طبقات، فتعرّض جندي لنيران قنّاص، ثم أُطلق صاروخان مضادّان للدروع، ضد الطاقم الذي كان يعالج الجندي، تزامناً مع إطلاق نيران أسلحة رشاشة.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ المجموع الكلي للحادثة هو قتيل من كتيبة "نيتساح يهودا"، و9 جرحى، جروح 3 منهم بالغة.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، أقرّ الناطق باسم جيش الاحتلال بإصابة ضابط في كتيبة "تسبار" في لواء "غفعاتي"، اول أمس الأحد، إصابةً خطرة، في إحدى معارك شمالي قطاع غزة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ 40 جندياً من "الجيش" قُتلوا في العملية المستمرة في جباليا، منذ شهر ونصف شهر.

يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة في قطاع غزة، على الرغم من العدوان والحصار المستمرّين منذ أكثر من عام.

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