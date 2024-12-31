مساعدة رئيس الجمهورية: عيد ميلاد المسيح (ع) تذكير بالأخوة بين جميع الديانات السماوية

والتقت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة زهراء بهروز آذر، يوم الاثنين، مع أسر الشهداء الأرمن أثناء حضورها في كنيسة القديس سركيس.

وهنأت بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) وبداية العام الجديد وقالت: هذه الأيام المباركة لميلاد النبي عيسى (ع) تذكير بالأخوة بين جميع الديانات التوحيدية. نحن نؤمن بالله الواحد ونعلم أننا جميعا راجعون اليه. في هذا المسار فان السعي للعمل الصالح يقربنا من بعضنا البعض وان الأخلاق والمحبة ازاحت المسافات بيننا.

وأضافت: لقد أظهرتم أيها الأعزاء طوال هذه السنوات أنه لا توجد مسافة تفصل بيننا. لقد آمنتم في جميع المراحل بالحفاظ على إيران وسلامتها وقدمتم اعظم التضحيات في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) . ابناؤكم، الذين كانوا أهم ما تملكون في حياتكم، ضحوا بحياتهم من أجل هذه الأرض، ورغم أن أجسادهم ليست حاضرة، إلا أن دعاءهم لا زال معنا.

وثمنت مساعدة رئيس الجمهورية صبر وتضحيات أمهات الشهداء، وأكدت: لا يمكننا ابدا التعويض عن عظم تضحياتكن يا أمهات الشهداء. إن صبركن وإيمانكن هذا مثالي، ولا يزال حبكم ثابت لإيران والشعب الايراني.

انتهى ** 2342