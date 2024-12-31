٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85705673
T T
٠ Persons

القسّام تعلن الاجهاز على 5 جنود للاحتلال وعدد من الآليات في اشتباك داخل جباليا

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ ص
رمز الخبر: 85705673
القسّام تعلن الاجهاز على 5 جنود للاحتلال وعدد من الآليات في اشتباك داخل جباليا

طهران / 31 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، تمكن مجاهديها من "اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة، أقامها جيش الاحتلال، في مخيم جباليا، شمالي القطاع".

وأجهز المقاومون، في اشتباك "من المسافة صفر"، على 5 من الجنود الموجودين في النقطة المستحدثة، وأحرقوا دبابة "ميركافا" مع طاقمها، واستهدفوا جيباً عسكرياً، في داخله عدد من الجنود، بالقنابل اليدوية، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وفق ما جاء في البيان الصادر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام.

وأكدت القسام تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال، في بيت حانون، شمالي قطاع غزة، بقذيفة الياسين 105، موقعةً طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي سياق متصل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن إصابة 6 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، من جراء انفجار قذيفة في قطاع غزة.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .