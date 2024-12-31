القسّام تعلن الاجهاز على 5 جنود للاحتلال وعدد من الآليات في اشتباك داخل جباليا

وأجهز المقاومون، في اشتباك "من المسافة صفر"، على 5 من الجنود الموجودين في النقطة المستحدثة، وأحرقوا دبابة "ميركافا" مع طاقمها، واستهدفوا جيباً عسكرياً، في داخله عدد من الجنود، بالقنابل اليدوية، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وفق ما جاء في البيان الصادر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام.

وأكدت القسام تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال، في بيت حانون، شمالي قطاع غزة، بقذيفة الياسين 105، موقعةً طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي سياق متصل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن إصابة 6 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، من جراء انفجار قذيفة في قطاع غزة.

انتهى ** 2342