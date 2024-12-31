حماس: استشهاد 5 أسرى يفضح الوجه الأكثر وحشية للاحتلال

وأكدت حماس في بيانٍ ، الإثنين، أن ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الإخفاء القسري، والإهمال الطبي، والتعذيب الممنهج، والحرمان من أبسط الحقوق، هو نتيجة مباشرة للانحياز الأمريكي السافر وغياب ردع دولي حقيقي.

ودعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى الخروج في فعاليات حاشدة لدعم الأسرى في مواجهة اعتداءات الاحتلال، خاصة مع تصاعد جرائم التطهير العرقي وحرب الإبادة التي يمارسها ضد قطاع غزة.

وطالبت الحركة كافة المنظمات الحقوقية الدولية باتخاذ مواقف عملية بإدانة الاحتلال وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية، وصولًا إلى محاسبتهم على جرائمهم التي تستهدف الأسرى والشعب الفلسطيني بأسره.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، أعلنت مؤسسات الأسرى، ارتقاء 4 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، ليرتفع عدد الأسرى من قطاع غزة الذين ارتقوا في سجون الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 5 شهداء.

والشهداء الـ 4 هم: محمد رشيد العكة (44 عاماً)، وسمير محمود الكحلوت (52 عاماً)، وزهير عمر الشريف (58 عاماً)، ومحمد أنور لبد (57 عاماً)، ليرتفع عدد أسرى غزة الشهداء خلال الـ 24 ساعة إلى 5 شهداء.

وارتفع عدد الشهداء الأسرى بسجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 54 شهيدا، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967″، استنادا للبيان.

انتهى ** 2342