الحوثي يرد على مجلس الامن ويدعوه الى ادانة العدوان على غزة

وقال الحوثي في تغريدة على منصة اكس: ان القلق البالغ الذي عبر عنه الأمين العام ومجلس الأمن إزاء المجاعة والحصار في اليمن وغزة يجب أن يجسد بواقع عملي وإدانة واضحة للعدوان.

واضاف: نؤكد أن احترام القانون الدولي يبدأ بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بخصوص فلسطين وان أي حديث لايتضمن وقف العدوان على غزة واليمن هراء وثرثرة وزوبعة بفنجان.

واكد انه كان يتعين على مجلس الأمن إدانة الإرهاب الأمريكي وإرهاب الكيان المؤقت وتجريمه .. باعتبار ان هذا القرار يستند إلى أدلة دامغة قدمت لمحكمة العدل الدولية من دولة جنوب افريقيا والمشاركين لها وبهذا نحافظ على مسار السلام والاستقرار المستدامين اللذين يعودان بالنفع على جميع شعوب المنطقة وموقف اليمن يعمل لذلك وسيستمر الدك للكيان وستستمر المساندة لغزة.

انتهی**1426