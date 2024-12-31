قيادي في حركة "أنصار الله": العمليات العسكرية اليمنية الى عمق العدو الصهيوني مستمرة

وكتب حزام الأسد في رسالة على منصة ایکس: العمليات العسكرية اليمنية الى عمق العدو الصهيوني مستمرة.

و أکد أن المفاجآت قادمة بإذن الله، حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار عن أهلنا في غزة.

یذکر أنه دوّت صفّارات الإنذار، مساء أمس الإثنين، في "غوش دان وفي أنحاء وسط إسرائيل"، في أعقاب إطلاق عدة صواريخ من اليمن، حسبما ذكر الإعلام الإسرائيلي.

وافادت الميادين نقلا عن الاعلام الاسرائيلي انه إثر ذلك، توقفت حركة الملاحة في مطار "بن غوريون"، وتوجهت الطائرات بعيداً عنه، عقب إطلاق الصواريخ من اليمن.

وفي حين زعم جيش الاحتلال اعتراض الصواريخ من اليمن، إلا أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أشارت، في تقرير أولي، إلى أنّ "شظية كبيرة من الصاروخ الباليستي الذي أُطلق، سقطت على الطريق في حي رامات في تل أبيب".

وقالت منصة إعلامية إسرائيلية، تعقيباً على ذلك، إنّه "عندما يقول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنّ الصاروخ اعتُرض خارج حدود إسرائيل، فإمّا أنّه يكذب وإمّا أنّه يحرّف الواقع".

تجدر الإشارة إلى أنّ الصواريخ اليمنية أتت مباشرةً، بعد عدوان أميركي - بريطاني استهدف مديرية التحيتا جنوبي الحديدة غربي البلاد.

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