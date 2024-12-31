أنصارالله: العمليات مستمرة ومتصاعدة حتى يتوقف العدوان على غزة

وأشار عامر الى أن الصواريخ وصلت سماء فلسطين المحتلة دون اعتراض مضيفا: لن يأمن عمق العدو وجبهته الداخلية ما لم تأمن غزة.

وأكد عامر وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة.

تجدر الإشارة إلى دوت صفارات الإنذار، مساء يوم الاثنين، في "غوش دان" وفي أنحاء وسط "إسرائيل"، وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ عدة من اليمن، وقف ما ذكر الإعلام العبري.

وسمعت دوي انفجارات في كيان الاحتلال الصهيوني، بالتزامن مع معلومات عن سقوط صواريخ باليستية، أطلقت من اليمن، في تل أبيب و مناطق الداخل الفلسطيني المحتل.

وأعلن المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني عن تفعيل الإنذارات، في عدة مناطق وسط البلاد، إثر إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرا الى فتح تحقيق في التفاصيل.

و أوضح المتحدث باسم جيش العدو الاحتلال، أنه عقب التنبيهات التي تم تفعيلها وسط البلاد، تم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه صواريخ أطلقت من اليمن.

وأفادت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق صاروخين بالستيين من اليمن اتجاه "إسرائيل"، وعرضت مشاهد لمحاولة اعتراض الصواريخ اليمنية في سماء تل أبيب.

كما عرضت وسائل اعلام عبرية، مشاهد لحالة الهلع في مطار بن غوريون، مشيرة الى توقف حركة الملاحة في المطار، عقب اطلاق صواريخ باليسيتية من اليمن.

ونشرت وسائل اعلام العدو، مشاهد للحظة انفجار أحد الصواريخ في تل أبيب (يافا )، و شظايا صاروخ سقط في مستوطنة بيت شيمش، غربي القدس المحتلة.

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