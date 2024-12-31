حركة المجاهدين الفلسطينية تبارك القصف الصاروخي اليمني في عمق الكيان الصهيوني

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان: نبارك القصف الصاروخي الجديد الذي نفّذه مجاهدو القوات المسلحة اليمنية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب

وأضافت : الضربات اليمنية المتواصلة في عمق الكيان الغاصب دليل على فشل العدوان الصهيوني الأمريكي الدولي على اليمن.

وقالت : تأتي هذه الضربات المباركة من اليمن العظيم لتوجه ضربة جديدة للكيان وجيشه ومنظومته الدفاعية، وكذلك لتفشل مخططات العدو في الهيمنة على المنطقة، وتفسد غطرسته المدعومة من قوى الشر العالمية.

ووجهت الحركة في بيان، التحية لأبطال اليمن وقواته المسلحة وللسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

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