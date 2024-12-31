٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:١٩ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85705771
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ملفات إخبارية

حركة المجاهدين الفلسطينية تبارك القصف الصاروخي اليمني في عمق الكيان الصهيوني

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:١٩ ص
رمز الخبر: 85705771
حركة المجاهدين الفلسطينية تبارك القصف الصاروخي اليمني في عمق الكيان الصهيوني

طهران/ 31 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا-باركت حركة المجاهدين الفلسطينية، القصف الصاروخي النوعي الجديد للقوات المسلحة اليمنية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب، مؤكدة أن الضربات اليمنية المتواصلة في عمق الكيان الغاصب دليل على فشل العدوان الصهيوني الأمريكي الدولي على اليمن.

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان: نبارك القصف الصاروخي الجديد الذي نفّذه مجاهدو القوات المسلحة اليمنية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب

وأضافت : الضربات اليمنية المتواصلة في عمق الكيان الغاصب دليل على فشل العدوان الصهيوني الأمريكي الدولي على اليمن.

وقالت : تأتي هذه الضربات المباركة من اليمن العظيم لتوجه ضربة جديدة للكيان وجيشه ومنظومته الدفاعية، وكذلك لتفشل مخططات العدو في الهيمنة على المنطقة، وتفسد غطرسته المدعومة من قوى الشر العالمية.

ووجهت الحركة في بيان، التحية لأبطال اليمن وقواته المسلحة وللسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

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