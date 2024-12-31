وفاة 6 أطفال فلسطينيين بسبب البرد القارس الأسبوع الماضي في غزة

وفي وقت سابق قال المفوض العام لوكالة الأونروا "فيليب لازاريني"، إن الشتاء في غزة يعني أن المزيد من الناس سيموتون وهم يرتجفون من البرد.

وأضاف: على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية كان الناس في حالة نزوح مستمر هرباً من الموت.

وتابع: إن الناس في قطاع غزة فقدوا كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء، ولكن القليل جداً يصل إليهم.

وقال: تنخفض درجات الحرارة ويبدأ هطول الأمطار، ولا توجد ملاجئ آمنة أو بطانيات أو ملابس دافئة للناس للحصول على بعض الراحة.

وأوضح أن الشتاء في غزة يعني أن الناس لن يموتوا فقط بسبب الغارات الجوية أو الأمراض أو الجوع.

وأضاف لازاريني: حان الوقت لوقف إطلاق النار وتوفير تدفق منتظم للإمدادات الأساسية بما في ذلك احتياجات فصل الشتاء.

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