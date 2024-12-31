13 الف عسكري صهيوني دخلوا أقسام إعادة التأهيل منذ بداية حرب غزة

طهران /31 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلنت هيئة البث العبرية أنه منذ بداية حرب غزة، تم إدخال أكثر من 13 ألفا و 500 جريح صهيوني إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع.

وأعلنت هيئة البث العبرية: يتم تسجيل نحو ألف مصاب صهيوني جديد كل شهر في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع. وأضافت الهيئة 51 بالمائة من الجرحى تقل أعمارهم عن 30 عاما و4 بالمائة منهم يعانون من صدمات نفسية. انتهى**3276