٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٢ ص
رمز الخبر: 85705865
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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13 الف عسكري صهيوني دخلوا أقسام إعادة التأهيل منذ بداية حرب غزة

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٢ ص
رمز الخبر: 85705865
13 الف عسكري صهيوني دخلوا أقسام إعادة التأهيل منذ بداية حرب غزة

طهران /31 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلنت هيئة البث العبرية أنه منذ بداية حرب غزة، تم إدخال أكثر من 13 ألفا و 500 جريح صهيوني إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع.

وأعلنت هيئة البث العبرية: يتم تسجيل نحو ألف مصاب صهيوني جديد كل شهر في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع.

وأضافت الهيئة  51 بالمائة من الجرحى تقل أعمارهم عن 30 عاما و4 بالمائة منهم يعانون من صدمات نفسية.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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