اليمن يرد على تهديد الكيان الصهيوني

ويطل العميد "سريع" في بيان هام للقوات المسلحة عن عمليات نوعية ضد الكيان الصهيوني وداعميه أمريكا وبريطانيا.

واعترف الاعلام العبري بوصول صواريخ يمنية فرط صوتية عجزت منظومات الدفاع الجوي عن اعتراضها .

وقد فر نحو مليوني مستوطن في يافا المحتلة "تل أبيب" ووسط وجنوب فلسطين المحتلة إلى الملاجئ، بعد منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، فيما أغلق مطار اللد "بن غوريون" عقب وصول صواريخ أطلقت من اليمن، وفقا للإعلام الصهيوني.

واعترف إعلام العدو بدوي صفارات الإنذار جنوب ووسط وشمال فلسطين المحتلة وصولا إلى يافا "تل أبيب" وجنوب حيفا.

وأفاد أعلام العدو بإغلاق مطار "بن غوريون" وتوقف حركة الملاحة عقب إطلاق صواريخ من اليمن، مضيفا نزل نحو مليوني مستوطن نزلوا إلى الملاجئ بعد وصول صواريخ أطلقت من اليمن.

وتحدث إعلام العدو عن إطلاق صاروخين بالستيين من اليمن اتجاه "إسرائيل".

وجاءت العمليات العسكرية النوعية بعد ساعات من تهديد مندوب "إسرائيل" في مجلس الامن بتدمير اليمن على غرار غزة ، لتمثل صفعة لكيان الاحتلال ورسالة تحدٍ يمنية تتوعده بالمزيد من العمليات النوعية.

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