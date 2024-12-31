قائد ايراني: الحدود الإيرانية العراقية آمنة تماما

وقال العميد أحمد علي كودرزي خلال لقائه قائد قوات الحدود العراقية، الفريق الركن "محمد عبد الوهاب سكر" : إن حرس الحدود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق یبذلون الجهد لضمان أمن مواطني البلدين الذين يعيشون على الحدود.

وأضاف: هناك تعاون جيد وعلاقات حدودية جيدة بين حرس الحدود في إيران والعراق.

وقال: إن طول الحدود المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق يصل إلى 1609 كيلومترات، و تتم إدارة هذا الطول الطويل للحدود المشتركة بشكل جيد في ظل العلاقات الطيبة والتفاعل بين حرس الحدود في البلدين.

وناقش أحمد علي كودرزي خلال اللقاء، حل المشاكل الحدودية الثنائية وتطوير وتوسيع العلاقات الحدودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق.

وشكر العميد كودرزي، حرس الحدود العراقي على تعاونهم وتفاعلهم الشامل في اقامة مراسم الأربعين الحسيني (ع).

وقال: نحاول أن يكون هناك تعاون أوسع فيما يتعلق بتسهيل حركة الزوار على الحدود في مراسم أربعين الحسيني العام المقبل.

من جانبه أكد قائد قوات الحدود العراقية في هذا اللقاء، التعاون الحدودي الإيجابي بين البلدين وقال: نحن على يقين من أن التعاون الحدودي سيعزز أمن الحدود بين البلدين.

وأضاف: أقيمت علاقات حدودية جيدة غير مسبوقة بين البلدين عبر التاريخ، قائلا إن تأمين حدود البلدين يخدم شعبي البلدين.

وأكد على التغطية الكاملة للمناطق الحدودية المشتركة مع إيران ومنع أي نوع من أنواع التهريب وانتهاكات الحدود وقال: حرس الحدود العراقي مستعد لضمان الأمن وتسهيل حركة الزوار خلال أيام الأربعين الحسيني (ع) بالتعاون مع حرس الحدود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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