٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:١٩ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85706181
T T
٠ Persons

سمات

وزارة التربية الفلسطينية: نحو 13 الف طالب استُشهدوا منذ بداية العدوان الصهیوني علی غزة

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:١٩ م
رمز الخبر: 85706181
وزارة التربية الفلسطينية: نحو 13 الف طالب استُشهدوا منذ بداية العدوان الصهیوني علی غزة

طهران/31كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية: إن 12 الف و 943 طالبا استُشهدوا و21681 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12790 و 21 الف و 26 طالبا اصيبوا فيما استُشهد في الضفة 120 طالبا وأصيب 655 آخرون، إضافة إلى اعتقال 548.

وأشارت إلى أن 630 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 3865 بجروح في قطاع غزة والضفة واعتُقل أكثر من 158 في الضفة.

ولفتت إلى أن 425 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 171 منها لأضرار بالغة و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 109 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت التربية أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .