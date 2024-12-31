إيران وصربيا تؤكدان توسيع العلاقات الثنائية

طهران/31 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أکد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد الطيار "عزيز نصير زادة" وسفير جمهورية صربيا لدى إیران "دمیر کوفاتشیفیتش"، تعزیز التعاون المشترك وتوسيع العلاقات الثنائية.

والتقى العميد الطيار "عزيز نصير زادة"، سفير جمهورية صربيا لدى إیران "دمیر کوفاتشیفیتش". وأكد الجانبان خلال اللقاء، تطوير التعاون المشترك وتوسيع العلاقات الثنائية، وبحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك. انتهی **3280