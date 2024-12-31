٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٣٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85706374
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في رسالة الى ملتقى "افاق التغير في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الوطنية"؛

قائد الثورة يؤكد على مضافعة الدقة والجهود والابداع في الصعيد الاعلامي

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٣٧ م
رمز الخبر: 85706374
قائد الثورة يؤكد على مضافعة الدقة والجهود والابداع في الصعيد الاعلامي

طهران / 31 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - اكد قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، على مضاعفة الدقة والجهود والابداع في مجال النشاط الاعلامي داخل البلاد؛ وذلك عبر رسالة بعث بها سماحته الى ملتقى "افاق التغير في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الوطنية".

واذ نوّه الى اهمية الدور الفريد الذي يلعبه الاعلام في خضم الصراعات الدولية اليوم، كتب قائد الثورة الى المشاركين في الملتقى الوطني هذا :-  

اليوم، انتصارات طرف ما مرهونة بقدراته في تلقي وايصال رسالته وسرده للواقع؛ وتحقق ذلك سيكون اسرع بكثير جدا من دخول الاليات العسكرية في الميدان والتاثير عليه.

واضاف سماحته : اذاً، يتعين علينا بان نضاعف الدقة والجهود والابداع في هذا المضمار المهم؛ وهي رسالتي الى هذا الملتقى.

وافادت ارنا، ان ملتقى "افاق التغيّر في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الوطنية"، بدا اعماله اليوم الثلاثاء بطهران، وبمشاركة رئيس ومدراء هذه المؤسسة.  

انتهى

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