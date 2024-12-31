قائد الثورة يؤكد على مضافعة الدقة والجهود والابداع في الصعيد الاعلامي

واذ نوّه الى اهمية الدور الفريد الذي يلعبه الاعلام في خضم الصراعات الدولية اليوم، كتب قائد الثورة الى المشاركين في الملتقى الوطني هذا :-

اليوم، انتصارات طرف ما مرهونة بقدراته في تلقي وايصال رسالته وسرده للواقع؛ وتحقق ذلك سيكون اسرع بكثير جدا من دخول الاليات العسكرية في الميدان والتاثير عليه.

واضاف سماحته : اذاً، يتعين علينا بان نضاعف الدقة والجهود والابداع في هذا المضمار المهم؛ وهي رسالتي الى هذا الملتقى.

وافادت ارنا، ان ملتقى "افاق التغيّر في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الوطنية"، بدا اعماله اليوم الثلاثاء بطهران، وبمشاركة رئيس ومدراء هذه المؤسسة.

انتهى