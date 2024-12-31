٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٣٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85706430
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حماس تدعو إلى حراك عالمي ضد حرب الإبادة في غزه خلال أعياد رأس السنة 2025م

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٣٨ م
رمز الخبر: 85706430
حماس تدعو إلى حراك عالمي ضد حرب الإبادة في غزه خلال أعياد رأس السنة 2025م

طهران / 31 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إلى حراك جماهيري في العالم ضد حرب الابادة في غزة، خلال أعياد رأس السنة 2025م.

واعلنت حركة حماس في بيان اليوم الثلاثاء : إننا ندعو كلّ الأحرار في العالم، الذين يحتفلون بأعياد الميلاد، إلى ترجمة هذه الاحتفالات إلى حراك جماهيري ضدَّ حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضدّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزَّة، على مدار خمسة عشر شهراً.

وأضافت الحركة : لتكن هذه الاحتفالات مناسبة عالمية لمواصلة وتصعيد كلّ أشكال المظاهرات والمسيرات، في مدن وعواصم وساحات العالم، تعبيراً عن رفض وإدانة العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزَّة، وممارسة لكلّ الضغوط على الاحتلال والدّول الدَّاعمة له والمشاركة معه في عدوانه وإجرامه.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر / سما 

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