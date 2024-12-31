حماس تدعو إلى حراك عالمي ضد حرب الإبادة في غزه خلال أعياد رأس السنة 2025م

واعلنت حركة حماس في بيان اليوم الثلاثاء : إننا ندعو كلّ الأحرار في العالم، الذين يحتفلون بأعياد الميلاد، إلى ترجمة هذه الاحتفالات إلى حراك جماهيري ضدَّ حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضدّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزَّة، على مدار خمسة عشر شهراً.

وأضافت الحركة : لتكن هذه الاحتفالات مناسبة عالمية لمواصلة وتصعيد كلّ أشكال المظاهرات والمسيرات، في مدن وعواصم وساحات العالم، تعبيراً عن رفض وإدانة العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزَّة، وممارسة لكلّ الضغوط على الاحتلال والدّول الدَّاعمة له والمشاركة معه في عدوانه وإجرامه.

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المصدر / سما