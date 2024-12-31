مسؤول : نجدة 10 بحارة ايرانيين قبال جزيرة فيكتوريا

واوضح هاشمي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء : ان قارب صيد ايراني بطاقمه المكون من 10 بحارة، تعرض الى عطل فني وعلق في ظروف طارئة قبالة جزيرة فيكتوريا، حيث جرى من خلال التنسيق اللازم بين مركز البحث والانقاذ البحري الايراني ومركز تنسيق الانقاذ البحري في جزر سيشيل، اقتياد هذه القطعة البحرية الى منطقة امنة.

واكد المسؤول بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، على ان قارب الصيد الايراني هذا سيعود الى البلاد، وذلك بعد ازالة العطل الفني منه وانجاز المراحل القانونية ذات الصلة.

علما ان جمهورية سيشل (بالفرنسية : République des Seychelles) هي دولة جزيرية وأرخبيلية تتألف من 115 جزيرة (بحسب ما جاء في الدستور)، تقع في المحيط الهندي؛ وتبعد "فيكتوريا"، وهي العاصمة وأكبر مدينة، مسافة 1,500 كيلومتر (800 ميل بحري) شرق البر الرئيسي لإفريقيا.

انتهى ** ح ع