الشاباك الإسرائيلي يتبنى رسميا اغتيال الشهيد "صالح العاروري"

وأفادت وسائل إعلام تابعة للعدو الصهيوني، اليوم الثلاثاء، أن الـ "شاباك" اعترف رسمياً باغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "صالح العاروري".

وفي السياق، ذكرت هيئة البث "الإسرائيلية"، أن شاباك تبنى رسمياً خلال بيان له مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير في حركة حماس "صالح العاروري" في لبنان.

وكان الشهيد صالح العاروري الرجل الثاني في حركة حماس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، منذ عام 2017 حتى اغتياله بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2024 في العاصمة اللبنانية بيروت.

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المصدر / الجزيرة