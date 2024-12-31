٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٠٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85706506
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الرئيس بزشكيان : نشكر رئيسي السطة التشريعية والقضائية عل تعاونهما لرفع الحجب الالكتروني

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٠٥ م
رمز الخبر: 85706506
الرئيس بزشكيان : نشكر رئيسي السطة التشريعية والقضائية عل تعاونهما لرفع الحجب الالكتروني

طهران / 31 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - اشاد رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية في ايران "مسعود بزشكيان"، بتعاون رئيسي السلطة التشريعية والسلطة القضائية، مع الحكومة لرفع الحجب عن تطبيقي "واتس اب" و"جوجل بلاي" الالكترونيين؛ متطلعا الى رفع الحجب عن سائر المنصات الالكترونية في البلاد تدريجيا.

تصريحات بزشكيان، هذه، جاءت خلال ترأسه اليوم الثلاثاء، اجتماع رابطة النواب البرلمانيين عن محافظة جلستان (شمالي البلاد).

وعلى صعيد اخر، نوه رئيس الجمهورية الى تعيين المواطنين من اتباع الاقليات الدينية والمذهبية في المناصب القيادية من قبل الحكومة الـ 14 في ايران، وقال : نحن استطعنا ان نعيّن محافظين من المواطنين السنة او الكرد والبلوشيين؛ لافتا الى ان هذا الانجاز تحقق بفضل دعم وموافقة سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واستطرد الرئيس بزشكيان قائلا : ان حصيلة هذه الاجراءات والانجازات، تشير الى ضرورة التكاتف والتآزر ونبذ الصراعات والخلافات، من اجل التفوق على المشاكل الراهنة في البلاد.

انتهى ** ح ع

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