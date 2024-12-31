الرئيس بزشكيان : نشكر رئيسي السطة التشريعية والقضائية عل تعاونهما لرفع الحجب الالكتروني

تصريحات بزشكيان، هذه، جاءت خلال ترأسه اليوم الثلاثاء، اجتماع رابطة النواب البرلمانيين عن محافظة جلستان (شمالي البلاد).

وعلى صعيد اخر، نوه رئيس الجمهورية الى تعيين المواطنين من اتباع الاقليات الدينية والمذهبية في المناصب القيادية من قبل الحكومة الـ 14 في ايران، وقال : نحن استطعنا ان نعيّن محافظين من المواطنين السنة او الكرد والبلوشيين؛ لافتا الى ان هذا الانجاز تحقق بفضل دعم وموافقة سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واستطرد الرئيس بزشكيان قائلا : ان حصيلة هذه الاجراءات والانجازات، تشير الى ضرورة التكاتف والتآزر ونبذ الصراعات والخلافات، من اجل التفوق على المشاكل الراهنة في البلاد.

انتهى ** ح ع