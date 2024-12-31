قيادي في حركة انصار الله : يمكننا إلحاق ضرر كبير بإسرائيل

وأضاف "حزام الأسد"، في تصريح للتلفزيون العربي، أن "أميركا وبريطانيا تحاولان بالغارات على اليمن وقف إسنادنا لغزة".

وأشار، إلى العدوان الأمريكي والبريطاني اليوم الثلاثاء على العاصمة اليمنية صنعاء، قائلا : الغارات استهدفت مناطق شبه خالية لانشاط لنا فيها وهذه الغارات لن تنجح في وقف إسنادنا لأهلنا في غزة.

وأعلنت قناة الميادين أن العدوان الأميركي البريطاني اليوم استهدف العاصمة صنعاء بـ 12 غارة.

وأفادت القناة بأن الغارات الأميركية البريطانية استهدفت مجمع العرضي وسط العاصمة صنعاء ومجمع 22 مايو في مديرية الثورة.

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المصدر/ التلفزيون العربي والميادين