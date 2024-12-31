٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٢٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85706519
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قيادي في حركة انصار الله : يمكننا إلحاق ضرر كبير بإسرائيل

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٢٦ م
رمز الخبر: 85706519
قيادي في حركة انصار الله : يمكننا إلحاق ضرر كبير بإسرائيل

طهران / 31 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصارالله اليمنية "حزام الأسد" : يمكننا إلحاق ضرر كبير بـ "إسرائيل" إن استمر عدوانها على غزة.

وأضاف "حزام الأسد"، في تصريح للتلفزيون العربي، أن "أميركا وبريطانيا تحاولان بالغارات على اليمن وقف إسنادنا لغزة".

وأشار، إلى العدوان الأمريكي والبريطاني اليوم الثلاثاء على العاصمة اليمنية صنعاء، قائلا : الغارات استهدفت مناطق شبه خالية لانشاط لنا فيها وهذه الغارات لن تنجح في وقف إسنادنا لأهلنا في غزة.

وأعلنت قناة الميادين أن العدوان الأميركي البريطاني اليوم استهدف العاصمة صنعاء بـ 12 غارة.

وأفادت القناة بأن الغارات الأميركية البريطانية استهدفت مجمع العرضي وسط العاصمة صنعاء ومجمع 22 مايو في مديرية الثورة.

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المصدر/ التلفزيون العربي والميادين

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