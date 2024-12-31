وزير الثقافة الإيراني : السيد المسيح (ع) رمز للتآخي والأمل

وأفادت العلاقات العامة بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، أن الوزير "عباس صالحي" بعث رسالة إلى المواطنين المسيحيين بمناسبة حلول ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) والعام الميلادي الجديد 2025م.

وكتب وزير الثقافة عبر رسالة التهنئة هذه : بسم الله الرحمن الرحيم، خالق الحب والسلام الذي جعل أنبياءه نورا يهدون به البشرية وسُلما إلى الرقي.

أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لمناسبة حلول ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وبداية العام الميلادي الجديد، من كافة المواطنين المسيحيين الذين يعيشون على أرض إيران العريقة كأوراق شجرة ثابتة، وتربطهم اواصر المحبة والإخلاص بهذا الوطن.

وأضاف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي : إن السيد المسيح (عليه السلام)، وعلى غرار نبينا الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم)، يعدّ انموذجا للقيم الإنسانية النبيلة والداعي اليها، وهو الرسول الذي نادى بالعدالة والسلام في أقواله وأفعاله؛ واليوم حيث يعم التطرف والظلم والمعاناة، تبقى ذكراه رمزا للتآخي والأمل.

وتابع صالحي : في إيران الحبيبة، التي تتعدد فيها الثقافات والأديان، يعيش اتباع السيد المسيح (ع) جنبا إلى جنب مع بقية المواطنين من اتباع سائر الديانات، ليقدموا صورة جميلة من الوحدة والتماسك والتعايش السلمي الذي يشكل نموذجا حيويا لعمق الثقافة الإيرانية القائمة على الاحترام المتبادل والعدالة والسعي إلى رفعة الوطن.

وختم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي رسالته : وأنا كخادم لهذه الثقافة، أؤمن بأن روح التآخي والوحدة ستقودنا على الدوام نحو آفاق أكثر إشراقا، والعام الميلادي الجديد يتيح لنا الفرص لكي نتطلع إلى مستقبل واعد لإيران الحبيبة، ونعمل بكل عزيمة وإصرار على تطوير ثقافة وفنون هذا البلاد.

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