زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب ضواحي محافظة كرمان جنوبي البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل الوطني، ان هذا الزلزال حدث عند الساعة السادسة و48 دقيقة عصر اليوم الثلاثاء، وفي عمق 8 كلم عن سطح الارض.
ولم ترد اي تقارير بشان الخسائر المترتبة على زلزال كرمان بقوة 4.5 درجات؛ لحد الان.
انتهى ** ح ع
كرمان / 31 كانون الأول / ديسمبر/ إرنا - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، عصر اليوم الثلاثاء، قرية "سيرج" التابعة لمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد).
وافاد مركز رصد الزلازل الوطني، ان هذا الزلزال حدث عند الساعة السادسة و48 دقيقة عصر اليوم الثلاثاء، وفي عمق 8 كلم عن سطح الارض.
ولم ترد اي تقارير بشان الخسائر المترتبة على زلزال كرمان بقوة 4.5 درجات؛ لحد الان.
انتهى ** ح ع
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