زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب ضواحي محافظة كرمان جنوبي البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل الوطني، ان هذا الزلزال حدث عند الساعة السادسة و48 دقيقة عصر اليوم الثلاثاء، وفي عمق 8 كلم عن سطح الارض.

ولم ترد اي تقارير بشان الخسائر المترتبة على زلزال كرمان بقوة 4.5 درجات؛ لحد الان.

انتهى ** ح ع