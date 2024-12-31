قيادي في انصار الله : الاعتداءات لن تثني اليمن عن مواصلة استهداف العدو الإسرائيلي

وأضاف "العماد" في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء : إن التهديدات "الإسرائيلية" نأخذها على محمل الجد خصوصاً بعد فشل العدو أمام المقاومة في لبنان.

وتابع : نلمس أن دول المنطقة بدأت تشعر بهشاشة الموقف الأميركي ولم تعد تعتمد على أميركا لحمايتها.

وأشار العماد إلى عجز الكيان الصهيوني أمام ضربات اليمن على عمق الأراضي المحتلة، مؤكدا بأن العدو يدرك جيداً أنّ اليمن قادر على ضرب "تل أبيب" بقوة.

وأكمل عضو المكتب السياسي لحركة أنصارالله قوله : إن اليمن طهر البلاد من عملاء الاستخبارات الغربية ومن الجماعات الإرهابية.

انتهى**9365 / ح ع **

_________________________

المصدر / الميادين



