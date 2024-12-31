٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85706590
T T
٠ Persons

سمات

قيادي في حركة انصار الله : الاعتداءات لن تثني اليمن عن مواصلة استهداف العدو الإسرائيلي

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ م
رمز الخبر: 85706590
قيادي في حركة انصار الله : الاعتداءات لن تثني اليمن عن مواصلة استهداف العدو الإسرائيلي

طهران / 31 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصارالله اليمنية "علي العماد" : إن الاعتداءات لن تثني اليمن عن مواصلة استهداف العدو الإسرائيلي.

وأضاف "العماد" في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء : إن التهديدات "الإسرائيلية" نأخذها على محمل الجد خصوصاً بعد فشل العدو أمام المقاومة في لبنان.

وتابع : نلمس أن دول المنطقة بدأت تشعر بهشاشة الموقف الأميركي ولم تعد تعتمد على أميركا لحمايتها.

وأشار العماد إلى عجز الكيان الصهيوني أمام ضربات اليمن على عمق الأراضي المحتلة، مؤكدا بأن العدو يدرك جيداً أنّ اليمن قادر على ضرب "تل أبيب" بقوة.

وأكمل عضو المكتب السياسي لحركة أنصارالله قوله : إن اليمن طهر البلاد من عملاء الاستخبارات الغربية ومن الجماعات الإرهابية.

انتهى**9365 / ح ع **

_________________________

المصدر / الميادين


 

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .