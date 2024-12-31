٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٣٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85706622
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وزارة الخارجية : رئيس الوزراء العراقي يزور طهران

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٣٨ م
رمز الخبر: 85706622
وزارة الخارجية : رئيس الوزراء العراقي يزور طهران

طهران / 31 كانون الأول / ديسمبر/ إرنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي"، ان رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، سيقوم بزيارة طهران نهاية الاسبوع المقبل؛ حيث سيلتقي كبار المسؤولين في البلاد.

واوضح بقائي، في تصريح للصحفيين عصر اليوم الثلاثاء، ان زيارة السوداني الى طهران، تأتي في اطار المشاورات المستديمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العراقية، وبهدف توسيع العلاقات الثنائية واستعراض التطورات الاقليمية.

انتهى ** ح ع

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