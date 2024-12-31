وزارة الخارجية : رئيس الوزراء العراقي يزور طهران

واوضح بقائي، في تصريح للصحفيين عصر اليوم الثلاثاء، ان زيارة السوداني الى طهران، تأتي في اطار المشاورات المستديمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العراقية، وبهدف توسيع العلاقات الثنائية واستعراض التطورات الاقليمية.

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