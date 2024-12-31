مسؤول: جذب المستثمرين الأجانب يعتمد على بناء الثقة وخلق بيئة آمنة

وقال جكيني، مساء الثلاثاء، خلال اجتماع حول الاستثمار الأجنبي في محافظة أصفهان: البيئة الأمنية والحساسيات غير التقليدية والشديدة تؤدي إلى هروب المستثمرين الأجانب.

وأضاف: بالنظر إلى الفرص الفريدة لهذا القطاع، فإن التنسيق والتآزر بين المسؤولين والمدراء ضروري لتحسين الظروف الاقتصادية وجذب المستثمرين.

وأضاف المدير العام لدبلوماسية الاقتصاد المقاوم بوزارة الخارجية: من الضروري التوجه نحو جذب الاستثمار وتسهيل الاتجاهات الاقتصادية وكذلك تغيير الموقف تجاه المستثمرين في البلاد.

وقال: يجب على المسؤولين المساعدة في جذب المستثمرين من خلال خلق أجواء إيجابية وداعمة وتقليل المشاكل القائمة.

وأشار إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران في ظل العقوبات وقال: إن القيود المفروضة على بلادنا في استخدام الأنظمة المالية الدولية أثرت على التجارة والتحويلات المالية.

وأشار مدير عام دبلوماسية الاقتصاد المقاوم بوزارة الخارجية إلى أهمية مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وتأثيرها على العلاقات المصرفية والتجارية للدول وأضاف: نظرا للتوجهات الحالية لتحسين الوضع الاقتصادي والتعاون مع الدول الأخرى فاننا متفائلون بإزالة هذه العقبة ونأمل أن يتحقق ذلك قريباً.

وأضاف: إن حل المشاكل الهيكلية في التجارة وتحسين العلاقات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة يتطلب من القطاع الخاص أن يكون أكثر نشاطا ويجب تسهيل هذه المسألة.

كما أكد جكيني على أهمية التعاون الدولي وتعزيز القطاع الخاص والتخطيط لازدهار الاستثمار الأجنبي على أساس المقاصة.

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