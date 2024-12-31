٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85706666
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نائب الخارجية الايرانية للشؤون السياسية سيزور الهند

٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٠ م
رمز الخبر: 85706666
نائب الخارجية الايرانية للشؤون السياسية سيزور الهند

طهران / 31 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- سيتوجه نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي إلى نيودلهي للمشاركة في الجولة التاسعة عشرة للمشاورات السياسية الإيرانية الهندية.

وبناء على إعلان العلاقات العامة لوزارة الخارجية، ستعقد الجولة التاسعة عشرة من المشاورات السياسية الإيرانية الهندية يومي الخميس والجمعة في نيودلهي.

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