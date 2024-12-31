نائب الخارجية الايرانية للشؤون السياسية سيزور الهند

وبناء على إعلان العلاقات العامة لوزارة الخارجية، ستعقد الجولة التاسعة عشرة من المشاورات السياسية الإيرانية الهندية يومي الخميس والجمعة في نيودلهي.
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طهران / 31 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- سيتوجه نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي إلى نيودلهي للمشاركة في الجولة التاسعة عشرة للمشاورات السياسية الإيرانية الهندية.
وبناء على إعلان العلاقات العامة لوزارة الخارجية، ستعقد الجولة التاسعة عشرة من المشاورات السياسية الإيرانية الهندية يومي الخميس والجمعة في نيودلهي.
انتهى ** 2342
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