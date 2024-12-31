"الأونروا": مياه الأمطار تغمر أكثر من 100 خيمة في خان يونس

وأشارت إلى أنّ 500 أسرة تعيش في مناطق عند سواحل غزة تعاني ظروفاً صعبة.

وكانت "الأونروا" حذّرت من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة انعدام الأمن الغذائي والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية.

وذكرت الوكالة أنّ فِرَقها تعمل على إيصال المساعدات إلى المحتاجين، لكنها شدّدت على أنها "ليست كافية على الإطلاق".

وأشارت إلى أنّ سكان غزة يواجهون "انعدام الأمن الغذائي الشديد"، وكشفت رفض الاحتلال الإسرائيلي محاولتين للوصول إلى الأجزاء المحاصرة من محافظة شمالي غزة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.

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