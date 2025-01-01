إيران تدين بشدة الهجمات الأمريكية والبريطانية على صنعاء

وقال محمد علي بك في تصريح له فجر اليوم الأربعاء: إن الاعتداءات العسكرية المتكررة من قبل اميركا وبريطانيا على الأراضي اليمنية تعد خرقا سافرا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وعدوانا صارخا على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي اليمنية.

واعتبر المدير العام لشؤون الخليج الفارسي بوزارة خارجية أن اساس جميع الصراعات والهجمات في منطقة غرب آسيا هو استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في غزة، وحذر مرة أخرى من العواقب السلبية لتحريض هذا الكيان على الحرب والفوضى على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

كما اعتبر استمرار الهجمات العدوانية والمتهورة من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي اليمنية بانه يهدف الى زعزعة استقرار المنطقة وإضعاف عملية السلام والهدنة بين الجماعات والدول ذات الصلة بالأزمة اليمنية، محملا اميركا وبريطانيا المسؤولية المباشرة عن العواقب الخطيرة والأوضاع الإقليمية التي لا يمكن التنبؤ بها.

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