القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية على مستوطنة "نتيفوت"

وأتى استهداف المستوطنة الواقعة شرقي قطاع غزة، في الدقائق الأولى من دخول العام الجديد، "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، كما نقل الإعلام العسكري لكتائب القسام.

وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في الـ30 من كانون الأول/ديسمبر من العام الفائت، أنها وجَّهت خلال يومين سابقين ضربة صاروخية تجاه مدينتي القدس و"تل أبيب" و"سديروت" ومستوطنات "غلاف غزة"، "رداً على جرائم العدو الصهيوني بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني واقتحام المسجد الأقصى المبارك".

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