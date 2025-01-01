الشهيد "يحيى السنوار" أصبح الشخصية المختارة عربيا لعام 2024

وشارك في الاستفتاء أكثر من 300 ألف من متابعي شبكة رصد بالتصويت على 15 سؤالا لهذا العام، وجاءت النتائج كالتالي:

شخصية العام في مصر

واختار آلاف ممن شاركوا في استفتاء رصد 2024 مرشحهم لشخصية العام في مصر شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، بنسبة تصويت بلغت 46 بالمائة، فيما حل السياسي المعتقل ومرشح الرئاسة السابق "أحمد الطنطاوي" في المركز الثاني بنسبة 45 بالمائة.

شخصية العام عربيا

وحسم رئيس حركة حماس الشهيد "يحيى السنوار" نتائج التصويت في استفتاء رصد بنسبة بلغت 85 بالمائة، بعد التأثير الكبير الذي تركته حادثة استشهاده خلال اشتباكه مع قوات الاحتلال في غزة، فيما جاء قائدة الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" بالمركز الثاني بنسبة تصويت بلغت 7بالمائة.

واختار جمهور شبكة رصد صورة السنوار خلال مقاومته للاحتلال في لحظاته الأخيرة كأبرز صورة مؤثرة في 2024 بنسبة أصوات بلغت 85 بالمائة، فيما حلت صورة حريق خيام النازحين في غزة بالمركز الثاني بنسبة 9 بالمائة.

زعماء وقادة

على صعيد اختيار الزعيم الأبرز عربيا، تصدر أمير دولة قطر "تميم بن حمد"، نتائج التصويت كأبرز زعيم عربي بنسبة بلغت 74بالمائة.

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