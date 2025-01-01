محاولة الكيان الصهيوني تدمير البيئة في جنوب لبنان

وبحسب تقرير صحيفة "معاريو" العبرية لم يتبق سوى أقل من شهر على انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر 60 يوما بين حزب الله والكيان الصهيوني. خلال هذه الفترة المحدودة، انتهك الاحتلال وقف إطلاق النار عدة مرات، وفي آخر تحرك له، وضع تدمير البيئة على جدول أعماله من خلال حرق الأشجار والنباتات في جنوب لبنان.

وتابع أنه يدعي الاحتلال الصهيوني أن هذه المناطق لديها القدرة على استخدامها كملاجئ لمجاهدي حزب الله.

وبعد الحرب الأخيرة التي استمرت 66 يوما بين حزب الله والكيان الصهيوني، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما وفقا لاتفاق الطرفين. لكن الاحتلال انتهك التزاماته منذ البداية بانتهاكه الواضح لوقف إطلاق النار.

ويبدو أن الكيان الصهيوني يسعى إلى تصعيد الصراعات بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ومن ناحية أخرى، فإن حزب الله يدرك هذه المسألة وأعد نفسه لليوم التالي لانتهاء وقف إطلاق النار.

وجيش الكيان الصهيوني ليس لديه أي التزام بالمبادئ الأخلاقية، كما أن تدمير البيئة، سواء في لبنان أو في فلسطين، مثل التلوث المتعمد لمصادر مياه الشرب، هو أحد السلوكيات غير الأخلاقية المتكررة للاحتلال.

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