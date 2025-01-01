استشهاد 17 فلسطينيا بقصف الاحتلال مخيم البريج وبلدة جباليا في غزة

وأفادت مصادر إخبارية فلسطينية بأن عدد شهداء هجمات الكيان الصهيوني على مخيم البريج وبلدة جباليا وسط وشمال قطاع غزة، وصل إلى 17 شهيدا.

ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة.



وأطلقت آليات الاحتلال النار في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أننا أطلقنا رشقة صاروخية تجاه مغتصبة نتيفوت ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,541 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ورغم كل هذه الجرائم، اعترف الاحتلال الصهيوني بأنه بعد 15 شهراً من الحرب، لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافه المتمثلة في تدمير حركة حماس وإعادة الأسرى الصهاينة من قطاع غزة.

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